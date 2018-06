Les enquêteurs de la police judiciaire de Périgueux lancent un appel à témoins après la course-poursuite du jeudi 21 juin dans les rues de Périgueux. Elle s'est soldée par la mise en examen du conducteur d'une BMW série 3 noire.

La police cherche à récolter des informations en provenance de personnes qui ont vu passer le véhicule ou ses occupants dans les rues du quartier de la gare et à Vésone entre 13h et 13h30 (rue de l'entrepôt, rue Chanzy, allée du port, rue Claude-Bernard, rue de Vésone, rue Ferdinand Dupuy et sur le chemin de halage).

Ces témoins sont invités à contacter la police judiciaire de Périgueux au 05 53 06 44 66 entre 8h et 19h.