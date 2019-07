Périgueux : un cambrioleur condamné à 18 mois de prison ferme

Périgueux

Il avait été poursuivi et intercepté par sa victime ! Un libournais de 35 ans a été condamné ce mercredi à un an et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Périgueux ( plus la révocation d'un sursis antérieur de 12 mois ). Dans la nuit du 12 au 13 juillet rue de Strasbourg à Périgueux , ce multirécidiviste avait tenté de cambrioler une maison. Mais les propriétaires étaient rentrés vers minuit et demi, alors qu'il avait rempli deux sacs avec des tablettes, des ordinateurs , des appareils photos ou des papiers et qu'il s’apprêtait à partir. Le propriétaire s'est jeté à sa poursuite. Il a réussi à l'arrêter et l'immobiliser, ne sachant qu'après coup qu'il avait un couteau à cran d'arrêt sur lui. Les policiers alertés par son épouse sont venus l'interpeller. Mais si le père des jeunes enfants s'est montré très courageux, le traumatisme persiste pour les petits explique leur mère. Les enfants sont très choqués, pour eux la maison est un havre de sécurité .

A la barre, le prévenu précise qu'il était à la rue ce soir là et depuis trois jours, avec seulement de la bière pour se remplir l'estomac. Il avait donc trouvé cette solution pour se renflouer. Il reconnait le cambriolage, le port du couteau mais pas les insultes pourtant gratinées distillées aux policiers venus l'arrêter Je me souviens pas, j'étais surement alcoolisé. L'alcool explique sans doute pas mal de choses, l'alcool mais aussi la drogue qu'il traîne comme un boulet depuis des années, de l'héroïne et du Subutex. Il a déjà été condamné 17 fois depuis 2004. Sa condamnation à 18 mois de prison ferme, s'accompagne d 'une obligation de se faire soigner.