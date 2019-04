Périgueux : un arbre tombe au moment de dégager un camion couché sur le rond-point de la Beauronne

Périgueux, France

Un camion de 38 tonnes transportant des tubes en métal s'est renversé ce vendredi après-midi à Périgueux, au niveau du rond-point de la Beauronne, entre le Gour de l'arche et la route d’Angoulême. L'accident a eu lieu aux alentours de 15 h 30.

L'accident n'a fait aucune victime

Le réservoir du poids lourd a été percé. Heureusement, l'accident n'a pas fait de blessé.

Mais au moment de dégager le camion, un arbre est tombé sur la chaussée à cause du vent et de la pluie. Il faut donc désormais attendre que le tronc soit tronçonné et l'arbre dégagé pour enlever le camion.

Il y a donc de très fortes perturbations en ce moment dans le secteur. Evitez si possible le rond-point de la Beauronne en rentrant du travail ce vendredi soir.