Périgueux : un an de prison ferme pour le retraité qui avait tiré sur les ouvriers d'un chantier trop bruyant à son goût

Marsac-sur-l'Isle, France

Le coup de feu était volontaire, "pour faire peur". Le retraité de Marsac-sur-l'Isle, qui avait menacé quatre ouvriers qui faisaient trop de bruit à son goût en bas de chez lui, a été condamné ce vendredi 28 juin à deux ans de prison dont un an ferme, par le tribunal correctionnel de Périgueux. L'homme de 83 ans n'a exprimé aucun regret pour sa colère du 1er avril, au contraire ! Le tribunal lui impose également des soins, lui interdit de posséder une arme, et le condamne à verser 7.000 euros de dommages et intérêts aux deux ouvriers les plus directement menacés.