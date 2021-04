Périgueux : un homme alcoolisé agresse un automobiliste puis des pompiers

Un homme a violenté un conducteur périgourdin ce dimanche 4 avril à Périgueux, information rapportée par nos confrères de Sud Ouest dont France Bleu Périgord a eu confirmation.

Les faits se sont produits dans le quartier Saint-Georges. A l'arrêt aux abords d'un passage clouté, un automobiliste s'agace car un homme ne franchit pas assez rapidement le passage piéton explique la procureure de Périgueux. Il sort de son véhicule et les deux personnes s'énervent. Quelques instants plus tard, un troisième homme alcoolisé, qui accompagnait le piéton, s'avance, lui inflige un coup de poing puis frappe le conducteur avec une bouteille. La victime est blessée au crâne et se voit prescrire neuf jours d'interruption temporaire de travail

Il agresse ensuite les pompiers

Blessé à la main, l'agresseur présumé appelle les pompiers. Il tente de les frapper puis la police intervient. Les forces de l'ordre l'interpellent. Il a été placé en détention provisoire.

Il sera jugé en comparution immédiate ce mercredi 7 avril par le tribunal de Périgueux.