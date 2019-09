Périgueux : un homme en garde à vue pour des violences conjugales à Coulounieix-Chamiers

Une habitante de Coulounieix-Chamiers a fait appel à la police ce samedi 7 septembre. Son mari "venait de la battre", expliquent les forces de l'ordre qui ont découvert la femme avec "les pommettes gonflées et des rougeurs au visage". L'homme mis en cause a été placé en garde à vue.

Périgueux, France

La police est intervenue ce samedi 7 septembre vers 21 heures à Coulounieix-Chamiers après qu'une femme a appelé pour des violences conjugales. Sur place, les forces de l'ordre ont dû menotter l'homme mis en cause, "très agité et ayant consommé de l'alcool". Placé en garde à vue avec 1,4 grammes d'alcool dans le sang, il est toujours au commissariat ce dimanche 8 septembre. Les policiers ont retrouvé la femme avec "les pommettes gonflées et des rougeurs au visage" lors de leur intervention. Elle avait déjà fait appel à la police pour des violences conjugales.