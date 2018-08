Ivre, un homme de 26 ans s'est introduit dans un appartement dans le centre-ville de Périgueux. Il a expliqué qu'il voulait boire de l'eau et a essayé d'embrasser l'occupante de l'appartement.

Périgueux, France

Dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 août, un homme de 26 ans s'est introduit dans son appartement, au premier étage, dans la rue du Chancelier de l'hôpital, à Périgueux. Entre trois et quatre heures du matin, il aperçoit une fenêtre ouverte, en raison de la chaleur. En état d'ivresse, il grimpe par la gouttière et s'introduit dans l'appartement.

Réveillant l'occupante de l'appartement, il explique vouloir boire de l'eau et tente de l'embrasser. La jeune femme appelle la police et lui demande de partir. Il est rapidement interpellé par la police et placé en garde à vue. L'homme était également en possession de cannabis.

Déjà connu pour des faits de violences et de violation de domicile en 2016, il sera convoqué devant le tribunal de Périgueux le 16 janvier 2019.