Dordogne : un incendie dans un immeuble à Périgueux, un appartement est détruit

Périgueux, France

Un incendie s'est déclaré vers 18h15, ce dimanche 27 janvier, dans un immeuble de la rue de Cronstadt, à Périgueux. Le feu a pris dans la cage d'escalier de ce bâtiment, et s'est propagé jusqu'aux combles, au deuxième étage.

L'appartement dans les combles est détruit, mais les autres habitations sont moins touchées. Six résidents ont été évacués, et relogés chez des proches pour la nuit.

Un homme de 22 ans et son enfant de 6 ans, ont été hospitalisés pour des contrôles. Ils étaient dans l'appartement dans les combles et ont respiré trop de fumées. Ils devraient sortir de l'hôpital dans la soirée. La mairie cherche un hébergement pour reloger cet enfant et ses parents.

[FLASH INFO] Intervention en cours à #Périgueux, rue de Cronstadt --> Evitez le secteur et facilitez le passage des véhicules de secours #SDIS24#pompiers24#Dordognepic.twitter.com/jPxaceJYd7 — SDIS 24 (@pompiers24) January 27, 2019

L'intervention était toujours en cours à 20h30. 32 pompiers étaient mobilisés, avec deux grandes échelles. Le préfet Fréderic Périssat s'est rendu sur place.