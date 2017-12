Périgueux, France

Pour la troisième fois en un peu plus d'un an, le jeune homme comparaissait ce mercredi matin au tribunal correctionnel de Périgueux, pour avoir frappé sa compagne. Les derniers faits remontaient à la fin novembre 2016. Ce jour-là, cela faisait quelques jours que la victime, jeune femme de 19 ans, passait son temps chez une amie. Son compagnon a crû à une tromperie : "Un élément déclencheur, qui semble anodin", explique Me Laporte, l'avocate de la victime.

La police est prévenue par l'hôpital

C'est l'hôpital de Périgueux qui contacte, le 23 novembre 2016, les policiers, en voyant arriver la jeune femme, enceinte, avec notamment le nez cassé. Elle avait reçu plusieurs coups au visage, suite à une dispute avec son compagnon. L'homme était récidiviste : il avait déjà comparu devant le tribunal correctionnel pour l'avoir violenté : "Je le pardonnais, car il me disait qu'il allait changer, mais maintenant, c'est terminé", raconte la jeune femme.

Le jeune homme a été condamné à 18 mois de prison dont dix avec sursis, et mise à l’épreuve de 3 ans avec obligation de soins et de réparer les dommages. Une peine "adaptée" pour Me Laporte : "Ce jeune homme présentait bien, il avait un discours cohérent, mais il pouvait avoir un double visage, et être aussi dans l'instrumentalisation et la manipulation." Il a l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.