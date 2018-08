Périgueux, France

Les faits se sont déroulés vers 18h ce lundi soir, avenue Victor Hugo, l'une des artères principales du centre-ville de Périgueux.

Un homme torse nu et visiblement agité importune un groupe de jeunes filles. Deux ambulanciers qui passaient par là, s'interposent. Le suspect fait un aller-retour à son domicile, situé tout près, et revient avec un couteau de cuisine. Il porte alors une dizaine de coups de couteau aux ambulanciers. Les deux collègues arrivent à s'échapper et se rendent avec leur propre ambulance aux urgences de Périgueux. Le jeune homme ne s'arrête pas pour autant, il s'en prend à deux autres hommes, âgés d'une soixantaine d'années. L'un d'eux a été grièvement blessé au niveau du poumon. Le pronostique vital de la victime n'est pas engagé.

La piste terroriste écartée

Les faits se sont déroulés au 50 rue Victor Hugo en plein centre ville de Périgueux - Google Map

Le suspect est finalement désarmé et maîtrisé par des passants. Interpellé par la police, il est actuellement en garde à vue au commissariat de Périgueux. Il s'agit d'un afghan âgé de 19 ans. L'acte terroriste est écarté par les enquêteurs. Le jeune homme est connu pour ses troubles psychologiques.

On ne connait pas encore les résultats des tests d’alcoolémie et de stupéfiants pratiqués sur l'agresseur. Mais Antoine Audi le maire de Périgueux évoque, sur l'antenne de France Bleu Périgord, un drame sur fond d’alcoolisme. Le jeune homme est connu pour ses troubles psychologiques.

Le paquet de Périgueux organise un point presse ce mardi après-midi.