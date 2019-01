Périgueux : un mineur blessé au poumon lors d'une bagarre pendant la nuit du nouvel an

Périgueux, France

La nuit du réveillon du jour de l'année s'est mal terminée pour un jeune périgourdin de 17 ans. Au cours de la soirée, alors qu'il fête le passage à 2019 dans la boîte de nuit "La Luna" de Périgueux avec un petit groupe d'amis, une altercation éclate avec un autre groupe de jeunes. Les videurs interviennent et sortent le mineur et ses camarades à l'extérieur de l'établissement.

Un poumon perforé

Un peu plus tard dans la soirée, le deuxième groupe quitte la discothèque et une nouvelle altercation aurait alors éclaté. Aidé notamment par son cousin, le mineur aurait de nouveau porté des coups à son principal opposant âgé de 21 ans. La petite amie de celui-ci, le voyant en difficulté, aurait alors sorti alors un couteau-papillon de son sac à main et porté un coup à l'agresseur de son compagnon. Le jeune homme touché au thorax, se retrouve avec un poumon perforé. Les pompiers doivent intervenir et le transporter à l’hôpital.

Une jeune femme en garde à vue

Ce jeudi 10 janvier, la jeune femme et son petit-ami se sont présentés au commissariat de Périgueux. Lui a été entendu et remis en liberté mais sa compagne de 19 ans a été placée en garde à vue et déférée devant le parquet en fin d'après-midi ce vendredi 11 janvier. Elle pourrait être poursuivie pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité supérieure à 10 jours.

Sa victime, son cousin et le petit-ami de la Périgourdine pourraient aussi faire l'objet de poursuites pour les violences commises en réunion. Le parquet devrait communiquer dans les prochains jours sur les suites données à cette affaire.