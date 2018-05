Un octogénaire a tué son épouse ce lundi matin avant de se suicider. La femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer et il ne le supportait plus.

Périgueux, France

Ceux qui ont vu Amour, le film de Michael Haneke, retrouveront des similitudes avec ce drame qui s'est produit ce lundi matin à Périgueux. Un homme de 84 ans s'est donné la mort après avoir étranglé son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer.

Leurs voisins, habitués de leur rendre visite, ont découvert les corps dans leur appartement ce lundi matin. La femme est morte étranglée. L'homme s'est ensuite pendu à une échelle. Les enquêteurs n'ont pas de doute : l'homme a commis le meurtre puisqu'il n'y a aucune trace d'effraction dans le logement.

Le mari a déjà confié son désespoir auprès de sa famille. Sa femme est de plus en plus malade et il ne le supporte plus. Il se livre dans une lettre plus laconique, laissée sur une table : "Je n'en peux plus... Virgo", en rapport avec le nom des pompes funèbres.