Périgueux, France

Un homme a été retrouvé mort ce mardi après-midi vers 15h le long de la rivière l'Isle à Périgueux. Ce sont des passants qui ont alerté les secours. L'homme gisait inanimé sur la berge à l'angle de la rue Nouvelle des Quais et de la rue du Bac dans le quartier Lakanal. Quand les pompiers sont arrivés, l'homme était inconscient, en état de raideur cadavérique. Le médecin du SMUR n'a pu que prononcer le décès.

Un sans-abri de 38 ans

On ne sait pas combien de temps, l'homme est resté allongé inconscient sur la berge. Selon le parquet, il s'agit d'un sans-abri dont la dernière adresse était celle d'un centre d'hébergement de Limoges. Il était âgé de 38 ans. Pour l'instant on ne connait pas l'origine du décès et si il s'agit d'un décès par hypothermie du aux températures négatives de ces derniers jours en Dordogne.

La thèse de l'overdose privilégiée

Le parquet privilégie la thèse d'un décès par overdose. L'homme était connu des services de police et avait déjà eu à faire à plusieurs reprises à la justice pour des affaires de toxicomanie. Le procureur de la république a ordonné une autopsie.