Périgueux : un squelette retrouvé au fond d'une baignoire

Un squelette a été retrouvé ce jeudi à Périgueux, dans un appartement de la rue André Saigne en plein centre ville. S'il s'agit bien des restes du locataire, celui-ci n'avait en tout cas plus donné signe de vie depuis mai 2016

Un squelette a été retrouvé ce jeudi dans la journée dans une baignoire d'un appartement théoriquement inoccupé de la rue André Saigne, à Périgueux, en plein centre ville.

Selon le parquet de Périgueux, il pourrait s'agir des restes d'un homme, l'ancien locataire, né en 1950. Il n'a en tout cas plus donné signe de vie depuis mai 2016, où un dernier rendez-vous médical a été signalé.

Il ne payait plus non plus son loyer depuis le courant de l'année 2016. L'immeuble avait ensuite été vendu en 2018.

Un huissier serait d'ailleurs venu sur les lieux inspecter l'appartement, mais il ne se serait à l'époque pas approché de la baignoire où a été retrouvé le cadavre.

C'est finalement l'entreprise chargée de nettoyer les lieux qui a fait la macabre découverte ce jeudi.

Une enquête a été ouverte pour déterminer avec certitude l'identité de la victime. Mais aussi dater la mort et tenter de l'expliquer.