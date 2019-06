Périgueux : un trafic de cocaïne démantelé par la police

Plus d'un kilo de cocaïne et 48 000 euros en espèce retrouvés chez les trafiquants

Périgueux, France

C'est un travail conjoint de la police judiciaire et de la sécurité publique qui a permis de venir à bout de ce trafic. Les policiers surveillaient depuis longtemps un homme de 38 ans domicilié à Toulon après être passé par Périgueux. Le 11 mai dernier, il a livré un kilo de cocaïne à un transporteur de 34 ans qui l'a acheminé jusqu'à Périgueux. La drogue était cachée dans un passage de roue de sa voiture. Les policiers ont arrêté le destinataire dans le quartier Saint Georges, Ils ont trouvé chez lui 200 grammes de cocaïne de plus et 20 000 euros en espèce. Un client de 28 ans lui aussi du quartier Saint Georges a également été interpellé. Des emballages vides ont été retrouvés dans son appartement.

Le commanditaire arrêté à Toulon.

Pendant que les policiers intervenaient à Périgueux, leurs collègues de Toulon sont allés cueillir le commanditaire de ce trafic. Lors d'une perquisition chez lui, ils ont retrouvé 28 000 euros en espèce. Trois des quatre hommes interpellés ont été écroués. Seul le transporteur a été remis en liberté.

L'enquête se poursuit à Périgueux

Contrôle de police rue des Mobiles à Périgueux © Radio France - Antoine Balandra

L'enquête s'est poursuivie dans le quartier de la gare à Périgueux. Dix consommateurs revendeurs ont été interpellés, six hommes et quatre femmes âgés de 20 à 35 ans et sans ressources pour la plupart d'entre eux. Tous sont connus de la police ou de la justice pour violence, ivresse ou usage de stupéfiants. Certains consommaient jusqu'à quinze joints par jour. Ils vivaient dans des logements plutôt insalubres autour de la gare ; rue Michel Rouland, rue Sébastopol et même rue Combe des Dames. Les policiers ont retrouvé sur place 250 grammes de résine de cannabis et d'herbe, et même deux chambres de culture dans deux appartements différents où 19 pieds de cannabis affichaient une santé florissante. Quatre hommes ont été placés en détention provisoire, deux sont sous contrôle judiciaire dont une jeune femme de 24 ans.