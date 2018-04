Une nouvelle agression a eu lieu rue des mobiles-de-Coulmiers à Périgueux. Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune homme de 33 ans a été découvert ensanglanté dans la rue. Il aurait reçu un coup de tournevis dans le cou.

La victime transportée à Bordeaux

D'après les premières informations, la victime et son agresseur se connaissaient. Il s'agirait même de plusieurs agresseurs car deux hommes ont été interpellés ce lundi matin. Ils seraient bien connus des services de police, mais il est pour le moment impossible d'en savoir plus. L’enquête se poursuit. La victime a été découverte dans la rue vers 4h du matin. Quand les pompiers et la police sont arrivés, une amie était à son chevet. Le trentenaire a été transporté à l’hôpital à Bordeaux, car sa blessure est très importante.

Un climat de plus en plus invivable

Ce type d'agression ce n'est malheureusement pas une première rue des-mobiles. Début janvier, il y a eu un règlement de comptes au pistolet. Au mois d'avril un homme a été interpellé dans la rue avec un marteau. Il venait de s'en prendre à une jeune femme. "C'est de plus en plus invivable" confie un commerçant de la rue. "Entre les agressions, les règlements de compte et les trafics de drogue on n'en peut plus." Ce nouveau fait divers ne va pas redorer la réputation de cette rue qui relie le quartier de la gare au centre ville.