Périgueux : un voleur multirécidiviste interpellé, il frappe un policer pendant sa garde à vue

Périgueux, France

Un homme de 34 ans a été arrêté le jeudi 23 janvier à Périgueux. En début d'après-midi, il aurait volé une parka dans un véhicule alors que son propriétaire déchargeait son coffre. Pendant sa garde à vue, il a asséné un coup de poing à un policier.

Le périgourdin est déjà bien connu des services de justice : son casier fait état de 24 mentions pour des vols et des violences. Ce jeudi, il aurait volé un manteau dans une voiture alors que son propriétaire déchargeait son coffre, dans l'ultra-centre de Périgueux. C'est après avoir visionné les caméras de vidéo-surveillance de la ville que les policiers l'ont identifié. Interpellé quelques heures après les faits, il portait un sac à l'intérieur duquel se trouvait la parka dérobée.

Placé en garde à vue, l'homme de 34 ans a asséné un coup de poing à un policier. Il a ensuite refusé que les agents ne procèdent à un relevé de ses empreintes digitales et à des photographies. En état de récidive légale pour le vol et les violences, il a été placé en détention provisoire et sera jugé lundi en comparution immédiate par le tribunal de Périgueux.