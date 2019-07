Périgueux : une pizzeria fermée après les orages

La pizzeria Donleo a dû fermer samedi soir, la pluie s'était infiltrée dans le plafond et le système électrique.

C'est le patron lui-même qui a pris la décision avec les pompiers vers 19h : la pizzeria Doléo, en plein centre de Périgueux, a fermé avant le service du samedi 27 juillet. La pluie a percé le toit-terrasse de l'établissement, et s'est infiltrée dans les murs et le plafond. Le système d'alimentation électrique était noyé, avec de graves risques de court-circuit. La pizzeria est donc fermée et les huit salariés sont au chômage technique jusqu'à réparation.

Une affichette a été posée dans la vitrine de Donleo © Radio France - Laurence Méride

L'enseigne Donleo à Périgueux a essaimé sur d'autres pizzerias à Marsac-sur-l'Isle et Trélissac depuis novembre 2018.