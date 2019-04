Périmètre de sécurité autour de Notre-Dame de Paris : la moitié de l'Ile de la Cité interdite

La préfecture de police de Paris annonce ce jeudi qu'un périmètre de sécurité a été établi autour de Notre-Dame de Paris. Des stations de métro sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La circulation des voitures et des piétons sauf exception est interdite au moins jusqu'au 22 avril 2019.

Paris, France

Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris lundi 15 avril 2019 tout le quartier est bouclé et il va le rester au moins jusqu'au 22 avril, précise la préfecture de police dans un communiqué publié ce jeudi. C'est une mesure de précaution pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Notre-Dame de Paris est gravement endommagée et "les risques de chutes d'objets ou d'effondrement de certaines parties de l'édifice sont importants", indique la préfecture de police.

Des opérations de sécurisation du site sont en cours. Il y a aussi l'enquête qui se poursuit avec la recherche de traces ou d'indices.

Un périmètre de sécurité sur l’Ile de la Cité

Un arrêté a été pris pour définir ce périmètre de sécurité autour de la cathédrale interdit aux piétons et aux voitures.

Il est délimité par le Quai de la Corse (depuis le boulevard du Palais en direction du quai aux Fleurs), le pont Notre- Dame, pont d’Arcole, quai aux Fleurs, quai de l’Archevêché, pont de l’Archevêché, Petit Pont - Cardinal Lustiger, quai du Marché Neuf jusqu’au boulevard du Palais qui n'est pas inclus dans cet espace désormais fermé.

La moitié de l'Ile de la Cité interdite - Préfecture de police

Des points de filtrage surveillés

Les riverains et ceux qui y travaillent pourront quand même pénétrer dans le périmètre de sécurité mais ils devront présenter des justificatifs aux huit points de filtrage autrement dit :

quai du Marché Neuf, à l’angle du boulevard du Palais

rue de Lutèce, à l’angle du boulevard du Palais

quai de la Corse, à l’angle du boulevard du Palais

pont Notre-Dame, à l’angle du quai de Gesvres

pont d’Arcole, à la jonction du quai de Gesvres et du quai de l’Hôtel-de-Ville

pont Saint-Louis, à la jonction du quai aux Fleurs et du quai de l’Archevêché

pont au Double à l’angle du quai de Montebello

Petit Pont - Cardinal Lustiger, à la jonction du quai de Montebello et du quai Saint-Michel.

Des stations de métro et de RER fermées

La station Cité de la ligne 4 du métro et la gare Saint-Michel Notre-Dame des lignes B et C des RER sont fermées jusqu’à nouvel ordre.