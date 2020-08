Périple de Pessac à Bordeaux pour extorquer de l'argent : trois jeunes agresseurs incarcérés

Les trois jeunes voleurs extorquaient carte bancaire et code à Bordeaux, Pessac et Talence (Image d'illustration)

Trois jeunes girondins de 17, 18 et 19 ans viennent d'être incarcérés. Ils extorquaient violemment de l'argent à des passants à Bordeaux, Pessac et Talence. Une information a été ouverte des chefs "d'enlèvement et séquestration pour faciliter un crime et extorsion avec arme".

Ils ont été arrêtés et placés en garde à vue dans la nuit de dimanche à lundi alors que deux d'entre eux revenaient d’un distributeur automatique de billets. Le trio accostait ses victimes, les obligeait à monter dans une voiture ou leur volait téléphone et carte bancaire dans la rue. Les victimes étaient frappées parfois à coup de pied, de poing, de genou ou de barre de fer ou laissées indemnes si elles obtempéraient. Il n’y a, pour le moment, que cinq victimes recensées.