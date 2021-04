Périple meurtrier d'Alsace à la Drôme : Gabriel Fortin reste mutique

L'homme suspecté d'une série de meurtres fin janvier a été interrogé durant deux jours sur l'assassinat d'une DRH à Wolfgantzen (Haut-Rhin). Il n'a pas davantage parlé que lors de son premier interrogatoire sur les meurtres commis en Drôme et en Ardèche.

Le silence. Gabriel Fortin avait fait savoir mi-février qu'il était prêt "à être acteur dans la procédure". Ce n'est visiblement plus le cas. Lors d'un premier interrogatoire en fin de semaine dernière, concernant les assassinats de la conseillère Pôle emploi de Valence (Drôme) et de la DRH de l'entreprise Faun de Guilherand-Granges (Ardèche), le suspect n'était pas sorti de son silence. Pour l'autre assassinat dont il est suspecté en Alsace, il n'a pas été plus coopératif.

Des gendarmes de Strasbourg à Valence pendant deux jours

Dans un communiqué ce jeudi soir, la procureure de la République de Colmar annonce que Gabriel Fortin a été interrogé durant deux jours, ces mercredi 7 et jeudi 8 avril, par la section de recherches de la gendarmerie de Strasbourg qui s'est déplacée à Valence. Les enquêteurs souhaitaient l'entendre sur l'assassinat d'Estelle Luce, la DRH tuée le 26 janvier à Wolfgantzen. Il "est resté totalement mutique" précise la procureure de la République.

Le lien formellement établi entre les affaires

Elle envisage dans les prochains jours de se dessaisir au profit du procureur de la République de Valence. Car le lien balistique est bien établi entre l'assassinat de Wolfgantzen et Gabriel Fortin. L'homme est donc bien mis en cause pour trois assassinats ainsi qu'une tentative d'assassinat à Wattwiller près de Mulhouse.