Périple meurtrier : la ministre Elisabeth Borne attendue en Drôme-Ardèche cet après-midi

La ministre du Travail se rend à Valence et Guilherand-Granges ce jeudi après-midi après les meurtres d'une employée de Pôle emploi et la DRH de l'entreprise Faun. Jean Castex adresse "son soutien" aux familles et proches des victimes.

Elisabeth Borne, la ministre du Travail et de l'Emploi, sera ce jeudi après-midi à Valence auprès des salariés de Pôle emploi de l'agence Victor-Hugo. Elle est attendu vers 15h30 sur place. Elle se rendra ensuite à Guilherand-Granges quelques heures après le périple meurtrier qui a coûté la vie à deux femmes : une conseillère de Pôle emploi et la DRH de l'entreprise Faun. "Toutes mes pensées vont aux proches des victimes et aux agents de Pôle emploi", écrit Elisabeth Borne sur Twitter.

"Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation", écrit également sur Twitter Jean Castex. "Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse."

Le Premier ministre salue aussi le sang froid et le courage des policiers qui ont interpellé le tireur en percutant sa voiture sur le pont Mistral au-dessus du Rhône.

La députée de Valence "horrifiée" par le drame

Les élus locaux sont nombreux à réagir ce jeudi midi après le drame. La députée de Valence (LREM), Mireille Clapot, se dit "horrifiée par l'homicide commis ce matin".

Le maire de Valence "sidéré"

Nicolas Daragon a également fait part de sa "très grande tristesse et de sa sidération" ce jeudi. Le maire de Valence s'est rendu au Pôle emploi dans la matinée où il a salué le "courage des employés qui ont porté les premiers secours à la victime".

Sylvie Gaucher, la maire de Guilherand-Granges se dit "choquée par ces actes inqualifiables". "Mes pensées vont aux personnels de Faun et de Pôle Emploi dont je partage l’émotion et l’effroi" poursuit la maire.