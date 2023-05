Permis déjà suspendu, un conducteur haut-viennois à nouveau contrôlé positif aux stupéfiants

Ce mercredi, un homme de 43 ans a écopé d'un an et demi de suspension de permis et d'un an d'emprisonnement. Il a été contrôlé positif aux stupéfiants après un contrôle routier, alors que son permis était déjà suspendu depuis plusieurs semaines.

Le conducteur de 43 ans a été intercepté après passé un peu trop vite devant un contrôle routier au Palais-sur-Vienne (photo d'illustration) © Radio France - Lise Dussaut Ce mardi matin, à 8h20, un quadragénaire a été intercepté au volant de sa voiture alors qu'il passait à vive allure devant un contrôle routier au Palais-sur-Vienne. Problème : le conducteur avait son permis suspendu depuis le mois de février et pour une durée de 9 mois suite à une conduite sous stupéfiants. Ce jour là, il est justement convoqué à 10h au Tribunal de Limoges pour cette affaire. Mais, l'homme de 43 ans ne se rendra pas l'audience à laquelle il est convoqué car il est placé en garde à vue. Une garde à vue durant laquelle les tests confirment qu'il est positif à la cocaïne et au cannabis. Déféré devant le parquet de Limoges, l'homme a reconnu les faits et a été condamné à un an de prison. Peine qu'il effectuera sous bracelet électronique et assortie d'une obligation de soins. Son permis est suspendu pour 18 mois.