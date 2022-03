Ce Nîmois de 28 ans a de la constante. Le mardi 2 mars dernier, il fait la fête pour son permis retrouvé après un an de suspension. Le lendemain matin, mercredi 3 mars, il est contrôlé dans les rues de Nîmes. Pas de chance pour lui, il avait trop d'alcool dans le sang pour conduire.

Permis en poche après un an de suspension, il est contrôlé le lendemain : conduite en état alcoolique

Il aura conservé son permis 24 heures. Ce Nîmois de 28 ans n'a pas dû tout comprendre. Pour une conduite en état alcoolique en février 2021, cet homme voit son permis suspendu pour un an. Il le récupère le mardi 2 mars dernier et pour l'occasion, il fait la fête avec des amis. Une fête probablement un peu trop arrosée car le lendemain, mercredi 3 mars 2022, il est contrôlé alors qu'il circule en voiture dans les rues de Nîmes. Il est 10 heures 30, il a encore un peu trop d'alcool dans le sang pour conduire. Il aura retrouvé son permis le temps d'une journée, 24 heures, pas plus.