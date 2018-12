Pernay : un agent de la Poste décède dans un accident

Un agent de la Poste est décédé samedi en service lors d'un grave accident de la route survenu sur la D3 entre Pernay et Ambillou. Vers 15h, sa voiture a quitté la route et effectué plusieurs tonneaux. Il est décédé après son transfert au CHU Trousseau.

Dans un communiqué, la Direction de La Poste précise que ce postier était en activité depuis 28 ans.

La Poste et ses postiers, profondément choqués par ce tragique accident, expriment leurs plus sincères condoléances, toutes leurs pensées et tout leur soutien à sa famille, à son entourage ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues de la plateforme de Fondettes.