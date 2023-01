Perpétuité et retrait de l'autorité parentale : le soulagement de la famille Douib à l'issue du procès

Leurs visages sont marqués par la fatigue et la peine, mais leurs yeux disent leur soulagement. Lucien, Violetta et Jordan, les parents et le frère de Julie Douib ont quitté la Cour d'assises de Corse-du-Sud avec la confirmation du verdict prononcé en première instance : Bruno Garcia-Cruciani est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour l'assassinat de son ex-compagne, le 3 mars 2019 à l'Ile-Rousse. Il est également déchu de son autorité parentale.

ⓘ Publicité

"On va lui annoncer qu'elle va être tranquille", a dit Lucien Douib à la sortie du tribunal. "La peine est juste, adaptée", poursuit son fils, Jordan, en réponse aux propos tenus par l'accusé à l'ouverture du procès , qui estimait qu'il avait "servi d'exemple" en première instance. "La Justice a reconnu qu'il était dangereux. Qu'il pouvait recommencer ce qu'il a fait", ont poursuivi Violetta et Lucien Douib.

À lire aussi Féminicide de Julie Douib : son ex-compagnon condamné à la réclusion à perpétuité

"Ça redonne aux enfants leur droit de choisir, ils n'auront plus rien à subir", poursuit, apaisé, Jordan Douib au sujet du retrait total de l'autorité parentale de Bruno Garcia-Cruciani sur les deux garçons, aujourd'hui âgés de 14 et 12 ans.