Perpignan : ce que l'on sait de la mort d'Imran, 7 ans, dont le corps a été retrouvé dans un appartement

Après la découverte du corps d'un petit garçon jeudi soir dans un appartement de Perpignan, son père a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre ce dimanche, et placé en détention provisoire. Imran avait 7 ans.

Une "scène horrible"

Jeudi après-midi, une entreprise de pompes funèbres reçoit un appel suspect d'un habitant de Perpignan. L'homme explique qu'il doit enterrer son fils et souhaite connaître les modalités. Les détails de la conversation ne sont pas connus, mais les propos de l'homme poussent la société à contacter la police et à lui fournir les coordonnées de l'homme et son identité. Les forces de l'ordre se rendent sur les lieux : un appartement au cinquième étage d'une résidence HLM de Perpignan, avenue Émile Roudayre, dans le quartier du Bas-Vernet.

Sur place, lorsque les policiers se présentent, personne n'ouvre la porte. Les forces de l'ordre doivent recourir à un bélier pour l'enfoncer, pénètrent dans l'appartement... et découvrent l'horreur. Dans la salle de bain, le corps sans vie du petit garçon git dans la baignoire, marqué de multiples ecchymoses. Selon une source proche de l'enquête, l'enfant est froid et recroquevillé, "comme s'il était en phase de décongélation". Présent sur les lieux, le père est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Il est âgé de 28 ans et défavorablement connu de la justice pour des faits de violences familiales.

"Un soutien psychologique (...) a été mis en place au bénéfice de la grand-mère maternelle et de la mère des enfants", écrit le parquet. Une aide psychologique est également proposée aux policiers qui ont découvert le corps de l'enfant. "C’est une scène horrible, qui glace le sang", témoigne Franck Rovira , secrétaire régional du syndicat Alliance Police.

Deux fillettes à l'hôpital

Les investigations permettent rapidement de retrouver la trace de deux autres enfants vivant dans cet appartement, deux fillettes âgées de 4 et 5 ans. Elles ont été admises aux urgences de l'hôpital de Perpignan le jour même, conduites aux urgences par leur oncle, et présentent portent "des traces de traumatismes multiples" selon le procureur de la République de Perpignan Jean-David Cavaillé. Elles ont le "visage tuméfié", selon une source proche du dossier à franceinfo. Des dents cassées. La fillette de cinq ans est victime d'un enfoncement de la boîte crânienne. L'oncle, âgé de 33 ans, est également placé en garde à vue. Lui aussi a déjà été condamné par le passé.

Où en est l'enquête ?

Samedi, les deux hommes sont présentés à un juge d'instruction , qui requiert leur placement en détention provisoire. Il demande également le placement sous contrôle judiciaire d'une femme de 61 ans, la grand-mère paternelle des enfants. Elle est soupçonnée de "non-dénonciation de crime".

Dimanche, France Bleu Roussillon apprend finalement auprès du parquet la mise en examen du père de famille, pour "meurtre" et "tentative de meurtre sur mineurs de moins de 15 ans" sur ses deux autres filles. Il est placé en détention provisoire. L'oncle et la grand-mère paternelle sont mis en examen pour non-dénonciation de crime et placés sous contrôle judiciaire.

L'autopsie de l'enfant doit avoir lieu ce lundi. L'enquête pour "meurtre sur mineur", "tentative de meurtre", "violences sur mineur", "recel de cadavre" et "séquestration" a été confiée à la police judiciaire et à la bridage criminelle du commissariat de Perpignan.