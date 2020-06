Perpignan : des rassemblements interdits de voitures dans des zones commerciales

La première intervention s'est déroulée sur le parking de Décathlon, dans la soirée de vendredi. Une centaine de voitures était rassemblée, à priori pour un rodéo sauvage selon des signalements. Les automobilistes ont été priés de quitter les lieux. 40 d'entre eux ont été verbalisés.

Une heure plus tard, deuxième intervention, cette fois dans la zone commerciale du Mégacastillet, 300 voitures sur le parking de Jardiland. Même procédure qu'un peu plus tôt: invitation à partir et verbalisation pour une trentaine de conducteurs.

La conduite sauvage pouvant mettre en danger la vie d'autrui est un délit, passible de peines d'emprisonnement, d'amende pouvant aller jusqu'à 15.000 euros et la saisie des voitures.