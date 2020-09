Perpignan : jugés pour avoir séquestré deux retraitées dans un coffre de voiture

Trois hommes sont jugés à partir de ce jeudi devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Ils sont accusés d’avoir enlevé, dépouillé et séquestré deux retraitées en 2014 au Barcarès et à Narbonne.

Printemps 2014. Une retraitée de 81 ans termine ses courses et regagne sa voiture sur un parking du Barcarès, tranquille station balnéaire des Pyrénées-Orientales. Alors qu’elle s’apprête à démarrer, l'octogénaire se retrouve avec un pistolet sur la tempe : un homme s’est introduit sur le siège arrière et l’oblige à prendre la route.

Arrivée à Port-Leucate, la conductrice reçoit l’ordre de sortir de sa voiture. Sous la menace, son agresseur s’empare de ses bijoux et de sa carte bleue, et la force à révéler son code. Le cauchemar ne fait que commencer…

Car plutôt que d’abandonner sa victime, le malfaiteur l’oblige à monter dans le coffre de la voiture. Il s’installe au volant et roule une cinquantaine de kilomètres. Arrivé à Narbonne, l’homme se rend dans une banque pour retirer de l'argent. Puis il reprend la voiture pour aller abandonner sa victime, complètement sonnée, en pleine nature.

Deux jours plus tard, c’est au tour d’une femme de 64 ans de se faire enlever sur le parking d’un hypermarché Leclerc de Narbonne. Le scénario est identique : la victime est dépouillée puis enfermée dans le coffre de sa propre voiture, avant d’être relâchée 30 kilomètres plus loin dans les Corbières. Sauf que cette fois, il y a deux malfaiteurs.

Arrêtés sur un parking

Le 11 avril, deux hommes sont arrêtés sur le parking d’un supermarché de Narbonne. L’un d’eux porte une arme à la ceinture. Leur comportement suspect a éveillé les soupçons d’un client qui a donné l’alerte. Leur apparence correspond aux enregistrements vidéo de plusieurs distributeurs de billets où les cartes volées ont été utilisées. Un troisième suspect est arrêté quelques jours plus tard.

Six ans après les faits, les trois hommes de 25, 39 et 57 ans sont convoqués ce jeudi devant la cour d’assises des Pyrénées-Orientales. Deux d'entre eux sont accusés de vol, escroquerie, enlèvement et séquestration, le troisième doit répondre de complicité. Le procès doit durer quatre jours, et le verdict est attendu mardi.