Perpignan: la casse d'une canalisation entraîne une coloration de l'eau du robinet dans plusieurs quartiers

L'eau du robinet va se troubler, mais demeurer potable sur le centre-ville de Perpignan ainsi qu'autour de la gare et dans le bas et le moyen Vernet. Une coloration inoffensive due aux interventions techniques de Veolia suite à la casse d'une canalisation ce mardi matin.

Ne vous inquiétez pas si l'eau du robinet se trouble aujourd'hui et demain à Perpignan: c'est la conséquence de la casse d'une canalisation principale d'alimentation en eau potable survenue ce mardi matin, et qui a entraîné des baisses de pression et des coupures ponctuelles, notamment au centre de loisirs du Mas Bresson.

La mobilisation rapide des équipes de Veolia a permis d'éviter une rupture d'approvisionnement, mais les différentes interventions réalisées sur les réseaux d’eau potable vont générer une coloration de l’eau ce mardi et surtout ce mercredi 31 août sur les quartiers du Bas et Moyen Vernet, de la Gare ainsi qu'en centre ville de Perpignan. Une coloration sans danger pour la qualité de l'eau qui reste tout à fait consommable.

Les opérations de réparation de la canalisation menées par la SADE, filiale de Veolia, devraient s'achever dans le courant de cette nuit.