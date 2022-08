Perpignan : le restaurant le Mess en feu ce samedi soir

Le panache de fumée s’est vu de loin ce samedi soir à Perpignan. Vers minuit un violent incendie s’est déclaré dans le centre de Perpignan.

Le feu se serait déclenché dans le restaurant

Le restaurant Le Mess a pris feu vers minuit. Le 1er étage et la toiture se sont complètement embrasés. Le glacier Amorino situé au rez-de-chaussée et les bars et restaurants alentours ont tout de suite été évacués. Selon la mairie, il n’y aurait pas de blessé.

Le restaurant le Mess en proie aux flammes © Radio France - Théo Caubel

D’importants moyens déployés par les pompiers dans ce secteur du centre-ville où les rues sont étroites © Radio France - Théo Caubel

Le Mess est le restaurant bistronomique de Julien Hermida. L’établissement était fermé ce soir.

Plus d’informations à suivre…