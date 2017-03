Perpignan : un bureau de poste fermé depuis 3 mois, après l'agression d'un guichetier

Les habitants du Haut-Vernet n'ont plus de bureau de poste. Le bureau situé en face du stade Gilbert Brutus est fermé depuis 3 mois, après l'agression d'un guichetier. La Poste cherche des solutions avec la mairie, pour pouvoir rouvrir en toute sécurité, ce qui n'est pas possible pour le moment.

Si vous allez au bureau de poste du quartier du Haut-Vernet à Perpignan, en face du stade Gilbert Brutus, vous allez trouver porte close et rideau baissé. Le bureau est fermé depuis trois mois, depuis l'agression d'un guichetier par un voisin, un homme qui a priori pose problème depuis quelques mois. En l'état actuel des choses, le guichetier ne souhaite pas revenir travailler dans le bureau de poste, la sécurité n'est pas assurée. Le rideau reste donc baissé, et c'est tout un quartier qui en paie les conséquences.

Les habitants orphelins de leur petit bureau de poste

"Il y a 30 ans que j'habite le Haut-Vernet, et je venais toujours ici, depuis que c'est ouvert, pour déposer ou retirer de l'argent", explique Claude, assis sur un banc près du terrain de pétanque du Haut-Vernet. Mais depuis 3 mois, il est obligé d'aller ailleurs. Le bureau le plus proche est situé à moins d'un kilomètres, avenue Paul Gauguin, aux HLM Diaz, mais selon Claude, "il y a beaucoup de monde, il faut attendre un temps indéfini. Les gens sont perdus un peu, ils n'ont plus leur bureau de poste", lâche le retraité.

Une affiche déchirée indique que le bureau est fermé. © Radio France - Charlotte Coutard

Impossible de rouvrir pour le moment

De son côté, la poste explique chercher des solutions avec la mairie pour rouvrir ce bureau de poste en toute sécurité. "Pour l'heure il n'est pas possible d'envisager une réouverture immédiate, on gère une priorité qui est celle de la sécurité. Le guichetier est encore menacé, nous cherchons des solutions avec la mairie pour rouvrir ce bureau de poste le plus vite possible, dans la mesure où cette sécurité pourra être assurée", explique Serge Bonnafous, le directeur de la communication du réseau des bureaux de poste pour l'Aude et les Pyrénées Orientales. On ignore donc pour le moment quand le bureau de poste va pouvoir rouvrir.