Perpignan, France

Les pompiers ont été alertés un peu après 14 heures, ce vendredi après-midi : un feu s'est déclaré au sein de l'entreprise Bio and bio, avenue de Bruxelles, à Perpignan. Rapidement, un important panache de fumée noire s'est formé au-dessus du marché Saint-Charles. Le bâtiment a été quasiment entièrement détruit par les flammes.

La cinquantaine de sapeurs-pompiers déployés sur site a mis une heure et demi environ à maîtriser le sinistre qui a pris dans cet entrepôt où étaient stockés des fruits et des légumes. Leurs principales missions : éviter la propagation des flammes poussées par la forte tramontane, aux entreprises voisines, nombreuses dans ce secteur industriel, et sauver un maximum de l'outil de travail de cette entreprise. Au final, seule la partie administrative de la société a pu être préservée.

Un salarié incommodé par les fumées

Sur le plan humain, 21 personnes ont été évacuées. Parmi elles, les douze salariés de Bio & Bon et neuf employés de sociétés proches dont les locaux ont été envahis par les fumées toxiques dégagées par l'incendie. Une personne plus sérieusement intoxiquée a été prise en charge par les pompiers.

Le sinistre a provoqué d'importantes perturbations du trafic dans le secteur Saint-Charles, l'avenue de Bruxelles ayant été fermée à la circulation pour d'évidentes raisons de sécurité.