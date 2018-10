Spectaculaire opération de police ce vendredi soir à la Résidence les Oiseaux dans le quartier du Moyen Vernet à Perpignan. Plus d'une centaine de policiers et gendarmes, appuyés par un hélicoptère, ont entièrement bouclé le quartier, multipliant les interpellations et les perquisitions.

Perpignan, France

L'opération de police avait été préparée de longue date : en quelques minutes, peu après 17 heures, plus d'une centaine de policiers et gendarmes, lourdement armés, ont entièrement encerclé la cité des Oiseaux dans le quartier du Moyen-Vernet au nord de Perpignan. Objectif : rétablir l'ordre et mettre un terme au trafic et à l'insécurité générée par les dealers depuis des mois.

Une opération d'envergure

Les forces de l'ordre ont mobilisé plus d'une centaine d'hommes sur le terrain : 40 policiers municipaux, plus de 40 policiers nationaux et une soixantaine de gendarmes mobiles de Perpignan, avec l'appui d'un hélicoptère et d'un chien cynophile. Plusieurs dealers présumés ont tenté de prendre la fuite, mais le dispositif ne leur a laissé aucune chance : ils ont été interpellés et placés en garde à vue.

"Faire comprendre aux dealers qu'il n'y a pas de zone de non droit" (maire-adjointe) Copier

Les différentes routes entourant la cité ont été quadrillées, et tous les véhicules contrôlés. La police a également procédé à des perquisitions et des fouilles dans de nombreuses caves de la cité.

Rétablir l'ordre dans le quartier

Le procureur de la République Jean-Jacques Fagni s'est rendu sur place ainsi que l'adjointe en charge de la sécurité à la mairie de Perpignan Chantal Bruzy, qui a confirmé que cette vaste intervention policière était préparée de longue date:

"C'est une opération faite pour marquer les esprits et bien faire comprendre qu'il n'y aura pas de zone de non-droit à Perpignan"

Cette opération spectaculaire, attendue de longue date par les riverains excédés, a suscité d'importants attroupements autour de la Cité des Oiseaux.