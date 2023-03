Perpignan - Une employée de la CCI poignardée en sortant du travail

C'est probablement un nouveau drame de violence faite aux femmes qui s'est produit ce vendredi à Perpignan. Vers 18 heures, une employée de la CCI a été poignardée devant le palais consulaire alors qu'elle terminait sa journée de travail. La femme d'une cinquantaine d'années a été dirigée vers les urgences de Perpignan mais ses jours ne seraient pas en danger.

L'auteur des faits, selon les premières informations recueillies par France Bleu Roussillon, pourrait être son ancien compagnon. Il aurait donc asséné plusieurs coups de couteau à cette employée de la CCI.

Cet acte a bien évidemment choqué et ému l'ensemble des salariés de la CCI. "Un acte inacceptable, inqualifiable et choquant", pour le président de la CCI Laurent Gauze qui ne souhaite pas en dire plus sur les faits. Sur sa page facebook et par la voix de son président également, la CCI des Pyrénées-Orientales annonce qu'elle sera fermée au public ce lundi 20 mars ""en signe de protestatio n contre cet acte inqualifiable et en soutien à notre collègue."