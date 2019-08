Perpignan : une marche blanche en l'honneur d'un SDF tué par arme blanche

Perpignan, France

"Justice pour François, plus jamais ça !" C'est avec ce cri de ralliement que la famille, les proches et les associations d'aides aux sans domicile fixe ont marché à Perpignan. François, âgé de 36 ans, est mort le 22 juillet, tué par arme blanche dans un squat occupé par d'autres sans abris.

"C'était un garçon très gentil, qui avait le cœur sur la main. Il devait avoir un appartement dans quelques temps... Ce n'est pas normal que des gens se retrouvent dans la rue" se désole sa cousine, Maria.

L'enquête sur les circonstances du meurtre se poursuit.

Quand la rue tue

La marche blanche a été organisée conjointement par des associations et des SDF. En plus de l'hommage à François, le but était aussi d'honorer la mémoire d'autres sans abris décédés et d'alerter sur les dangers de la rue.

"Depuis 3 ans que nous faisons des maraudes, la situation est de plus en plus difficile" détaille Karine, l'une des organisatrices et membre d'Atomes de Bienfaisance. "On se sent un peu dépassés et abandonnés par les services publics. Les agressions se multiplient, à la fois entre personnes de la rue, mais aussi des SDF qui se font attaquer. La drogue est en cause, mais les agressions peuvent aussi avoir lieu pour un petit peu d'argent."

Cela sans oublier bien sûr les décès dus au froid et aux aléas météorologiques. Selon le collectif "Les morts de la rue", 566 SDF ont perdu la vie en 2018 en France. Soit 55 de plus qu'en 2017. Parmi eux, trois sont morts à Perpignan en 2018.