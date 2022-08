Perpignan : une mère de famille et ses deux filles portées disparues

Un appel à témoins vient d'être lancé par la police nationale de Perpignan pour retrouver une mère de famille et ses deux filles. Elles sont portées disparues depuis le 15 août. Elles ont été vues pour la dernière fois au niveau de la place du Puig.

La mère de famille est âgée de 27 ans. Elle a les cheveux bruns bouclés et les yeux marron. Ses deux filles ont 4 et 5 ans. Elles ont toutes deux les cheveux bruns bouclés et tressés et elles ont les yeux marron.

Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs du Groupe d’appui judiciaire du Commissariat de Perpignan au 04.68.35.71.72.