Perpignan : Viré de chez sa copine, il repart les valises pleines de drogue et se fait arrêter

Certaines interventions ne se terminent pas comme imaginées. Vendredi dernier, les policiers de Perpignan sont appelés par une femme qui souhaite faire expulser son conjoint de son domicile. Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur place, l'homme se montre coopérant et il accepte de quitter les lieux.

Des sacs très odorants

Cependant, les policiers s'aperçoivent que l'individu tente de dissimuler des sacs en partant et surtout qu'une forte odeur s'en dégage. Ils décident alors de le contrôler. C'est alors qu'ils découvrent la drogue. L'homme transportait presque 12 kg de résine de cannabis, plus de 2 kg d'herbe et 36 grammes de cocaïne.

L'individu a été immédiatement interpellé. Il a expliqué en garde à vue que la drogue ne lui appartenait pas. Il la gardait pour une tierce personne dont il a refusé de donner l'identité. L'homme doit être jugé en comparution immédiate ce lundi après-midi.