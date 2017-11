Perquisition à la mairie d'Amiens et en Préfecture de la Somme à propos de l'entretien du stade de la Licorne

Une 10 aine de policiers a perquisitionné ce matin le bureau du Président d'Amiens Métropole Alain Gest pour récupérer des documents liés à l'entretien de la barrière du stade de la Licorne qui s'est effondrée le 30 Septembre pendant le match Amiens Lille

Vers 9 h 30, des policiers et un juge d'instruction ont débarqué a la mairie d'Amiens pour perquisitionner le bureau du Président d'Amiens Métropole Alain Gest. " Ils cherchent à savoir si on a caché des trucs" a répondu Alain Gest à l'un des reporters de France Bleu Picardie. Le Procureur de la République d'Amiens nous a confirmé que les enquêteurs sont venus chercher des documents de procédure liés à l'entretien des gardes corps du stade de la Licorne.

Le 30 septembre dernier pendant le match Amiens Lille, la barrière du Kop des supporter lillois s'est effondrée entraînant la chute de dizaine de personnes et faisant 29 blessés. Une information judiciaire contre X a été ouverte par la justice, plusieurs plaintes ont été déposées. Il s'agit de la suite logique de ces procédures selon le procureur de la République d'Amiens et Alain Gest président d'Amiens Métropole qui confirme ces propos ce mardi midi dans un communiqué : " Dans le cadre de l’instruction de l’enquête concernant l’accident survenu au stade de la Licorne le 30 septembre dernier, une perquisition s’est déroulée dans mon bureau et dans les services d’Amiens Métropole. Cette opération s’inscrit logiquement dans la procédure faisant suite aux plaintes déposées par différents organismes ou personnes privées."