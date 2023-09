Perquisition à la mairie de Charvieu-Chavagneux dans le cadre de l'enquête pour détournement de fonds publics

La matinée de ce jeudi 28 septembre est agitée à la mairie de Charvieu-Chavagneux, en Nord-Isère. Elle fait l'objet d'une perquisition indique le parquet de Vienne, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Cette procédure se déroule dans le cadre d'une enquête ouverte contre X pour détournement de fonds publics, favoritisme, prise illégale d'intérêts et recel de ces trois délits. La mairie, pilotée par Gérard Dézempte , a déjà fait l'objet d'une première perquisition en mars 2022.

Le parquet alerté par la Chambre régionale des comptes

Le parquet de Vienne a ouvert cette enquête suite à une alerte de la Chambre régionale des comptes sur la mauvaise gestion de la commune. Plusieurs mois après cette saisine, la CRC a publié en février 2022 un rapport accablant pour la mairie de Charvieu-Chavagneux.

Il pointe la vétusté des écoles, faute d'investissements et assure que des fonds de la mairie servent au parti politique de Gérard Dézempte, Ensemble pour la France. Des constats balayés par le maire, qui a dénoncé une démarche politique et un rapport "partial et truffé d'erreurs".