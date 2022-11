Perquisition au domicile du Vosgien Sébastien Raoult, accusé de cybercriminalité par le FBI

Les forces de l'ordre se sont présentées ce mercredi après-midi à Epinal, chez les parents du Vosgien Sébastien Raoult, actuellement détenu au Maroc et menacé d'extradition vers les Etats-Unis, là où le FBI l'accuse de cybercriminalité et où il risque 116 ans de prison. Mais cette perquisition n'est pas en lien avec cette affaire, selon le parquet de Paris. Il s'agit d'une autre enquête préliminaire sur des attaques de serveurs d'envois de mail.

ⓘ Publicité

La famille demande son retour en France

Ces dernières auraient permis d'enchaîner les arnaques, via du "phishing", une forme d'escroquerie, toutes commises en France entre juin 2019 et mars 2020. "Les enquêteurs ont retrouvé dans sa chambre 5 disques durs et 2 ordinateurs qu'ils ont placés sous scellés", confie son père Paul Raoult.

Une nouvelle affaire qui devrait, selon lui, permettre d'accélérer une extradition de son fils vers la France. "S'il y a une autre affaire dans laquelle il est concerné, il faut le ramener pour le juger chez nous. Plus rien ne fait obstacle à notre demande d'extradition", explique Paul Raoult. Si la justice française fait cette demande, ce sera au Maroc de décider où il enverra l'étudiant vosgien, sachant qu'il existe une convention d'extradition entre les deux pays. Mais le Maroc s'était déjà dit favorable en août à une extradition vers les Etats-Unis.