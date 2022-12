Perquisition de la police judicaire dans les locaux de General Electric à Belfort

"La société fait l’objet d’une perquisition menée par des officiers de police judiciaire", c'est par ces mots que General Electric a informé ses salariés de l'opération menée jeudi matin sur son site TE05, celui qui abrite l'activité turbines à gaz à Belfort. Dans son mail, la direction demande à ses collaborateurs de ne pas interférer avec le travail des officiers, sans pour autant donner plus de détails sur la raison de la perquisition.

Capture d'écran du mail reçu par les salariés de General Electric - DR

Cette opération est liée à une enquête du parquet national financier pour blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, recel, et faux et usage de faux. Le site TE05 est ce bâtiment bleu, situé sur le Techn'hom, qui regroupe la plupart des ingénieurs et des cadres de l'entreprise.

La direction de General Electric n'a pas encore réagi.