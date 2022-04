Perquisition en cours à l'usine Buitoni de Caudry

L'usine Buitoni de Caudry emploie 220 personnes et produit les pizzas "Fraich'Up", incriminées dans les contaminations à la bactérie E-coli.

La direction de l'usine ne fait "aucun commentaire pour l'instant" mais depuis ce mercredi matin les gendarmes perquisitionnent l'usine Buitoni de Caudry et la zone industrielle est bouclée confirme une source à la gendarmerie.

Le site nordiste fabriquait les pizza "fraîch'up" qui pourraient être à l'origine d'une cinquantaine de cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E.coli. . L'usine Caudrésienne est fermée depuis un arrêté de la préfecture du Nord le 1er avril. La décision "fait suite à deux inspections d'hygiène approfondies" menées les 22 et 29 mars par des agents de la Direction départementale de la protection des populations du Nord et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF.

Confirmation du parquet de Paris

Le Parquet de Paris qui a ouvert une enquête "confirme que des perquisitions sont en cours au sein du site de fabrication de pizzas de la marque Buitoni à Caudry".