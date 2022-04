Perquisition à l'Ehpad de l'hôpital Saint-Jean de Briare pour suspicions d'homicides involontaires

C’est une information France Bleu Orléans, confirmée par le parquet de Montargis, l’Ehpad de l’hôpital Saint-Jean à Briare, près de Gien dans le Loiret, a été perquisitionné ce vendredi 8 avril. Cette perquisition a eu lieu dans le cadre d’une enquête préliminaire pour suspicions d’homicides involontaires. À la suite des décès de deux résidantes, des plaintes avaient été déposées à la gendarmerie de Gien.

Plaintes à la gendarmerie

La perquisition a été menée ce matin par les gendarmes de la brigade des recherches de Montargis chargée de l’enquête. Elle a été confirmée à France Bleu Orléans par Loïc Abrial, le procureur de la République de Montargis, présent sur les lieux. Le magistrat a confirmé également l'ouverture d’une enquête préliminaire pour suspicions d’homicides involontaires au sein de la maison de retraite de cet hôpital Saint-Jean de Briare. Selon nos informations, deux plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie de Gien. Ces plaintes émanent de famille de deux résidantes décédées au début du mois de janvier dernier.

Maigreur, déshydratation

L’une de ces résidantes était âgée de 98 ans. Maigreur, déshydratation, traces violettes, les familles ont témoigné de ce qui pourrait être assimilé à un manque, une absence de soins. La perquisition doit permettre notamment de mettre la main sur les dossiers médicaux. L’hôpital Saint-Jean comprend un Ehpad de 65 lits mais aussi un service de médecine, un service de réadaptation et une unité de soins longue durée. Il a été créé à la fin du XIXe siècle par Jean-Félix Bapterosses, industriel, créateur des émaux de Briare, paternaliste catholique, philanthrope et arrière arrière-grand-père de Bernadette Chirac. Considéré comme un établissement privé à but non lucratif, il est géré sous forme associative par l’association Bapterosses-Hôpital Saint-Jean.