Perquisitions au CHU de Nîmes dans le cadre d'une enquête financière

C'est le parquet national financier qui est à la baguette dans cette affaire. Une série de perquisitions se sont déroulées ce jeudi après-midi à Nîmes, avec les policiers de la brigade financière de la police judiciaire de Lyon. Ont été ciblés en priorité le CHU de Nîmes, le bureau et le domicile du directeur général Nicolas Best. Perquisition confirmée par les services de l'hôpital.

L'enquête concerne des faits remontant à la période où Nicolas Best était en poste en Savoie. Il était directeur du Centre Hospitalier Annecy-Genevois et du Centre Hospitalier Pays de Gex entre janvier 2015 et novembre 2018, avant de revenir à la tête du CHU de Nîmes.

Voici l'intégralité du communiqué du service communication du CHU de Nîmes : "La direction de la communication du CHU de Nîmes confirme qu’une perquisition a eu lieu ce jour dans le cadre d’une enquête préliminaire menée par le parquet national financier et dans laquelle le nom du Directeur général du CHU est cité ; au titre notamment de ses fonctions antérieures de Directeur de l’hôpital d’Annecy. La direction de la communication souligne que ces perquisitions sont intervenues alors qu’aucune convocation préalable à une audition n’a été adressée et qu’il n’a fait à ce jour l’objet d’aucune audition de la part des enquêteurs. Le Directeur général se tient bien sûr à la disposition des fonctionnaires de police et des magistrats enquêteurs et leur réserve exclusivement toutes les informations et précisions qu’ils jugeraient nécessaires. Le Directeur Général reste pleinement mobilisé dans l’exercice de ses fonctions."