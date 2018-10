Perquisitions au domicile de Jean-Luc Mélenchon et au siège de La France Insoumise

Par Thibaut Lehut, France Bleu

Des perquisitions ont été menées ce mardi matin au domicile de Jean-Luc Mélenchon et aux sièges de La France Insoumise et du Parti de Gauche. Deux enquêtes préliminaires visent le leader de La France Insoumise. Elles portent sur des soupçons d'emplois fictifs et sur ses comptes de campagne.