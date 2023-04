Perquisitions au domicile du député de Lozère Pierre Morel-A-L'Huissier

Le député Liot de Lozère, Pierre Morel-À-L'Huissier, (député depuis 2002, ex-maire de Fournel et ex-conseiller général entre 1998 et 2015) a été visé ce jeudi par des perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte pour détournement de fonds publics, abus de confiance et recel d'abus de confiance. Une information dévoilée hier (jeudi) par nos confrères de Médiapart . Ces perquisitions ont eu lieu à Mende à son domicile.

Une enquête a été ouverte en novembre 2022 et elle est confiée à la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Tout commence en septembre dernier quand l'association Anticor dépose un plainte contre Pierre Morel-A-L'Huissier.

Selon elle, l'ancien conseiller départemental aurait obtenu le remboursement de frais kilométriques fictifs à travers deux procédés.

D'une part, il aurait demandé à ses assistants parlementaires de solliciter l'Assemblée nationale pour de faux frais, puis de lui reverser le montant des paiements en espèces.

D'autre part, il aurait obtenu du Conseil Général de Lozère le remboursement de déplacements professionnels à partir de faux justificatifs.

Pour étayer sa plainte, l'association s'appuie notamment sur le témoignage d'anciens collaborateurs de l'élu lozérien, des témoignages parus notamment chez nos confrères de Mediapart. Elle lui reproche également d'avoir utilisé le reliquat de 30.000 euros de l'enveloppe allouée aux députés pour rétribuer leurs collaborateurs, afin d'embaucher son ancienne épouse, au lieu de le reverser à l'Assemblée nationale.

Surnommé "le chevalier blanc" au palais Bourbon, Pierre Morel-A-L'Huissier parle lui acharnement.