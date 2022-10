Des perquisitions ont eu lieu ce lundi à la mairie d'Ajaccio et à la Communauté d'agglomération du pays ajaccien dans le cadre d'une vaste enquête financière menée par la JIRS de Marseille. Une trentaine de dossiers ont été saisis.

Perquisitions en série à la mairie d'Ajaccio et à la CAPA

Fermeture de portes ou ouvertures de dossiers tous azimuts ? Nul ne sait encore quels lièvres judiciaires seront levés par les enquêteurs de la brigade financière. Ce lundi 3 octobre, les policiers ont investi des locaux de la mairie d'Ajaccio et de la communauté d'agglomération du pays ajaccien dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat de la JIRS de Marseille. Une opération de la justice qui place à nouveau le projecteur sur une collectivité.

Un vaste dossier financier

Il s’agit d’un vaste dossier financier dont les policiers veulent tirer la pelote, le fil rouge suivi par la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille en charge du grand banditisme et de la délinquance financière. Selon une source proche de l'affaire, au moins 18 dossiers à la mairie et 15 à la Capa ont été saisis pour être analysés par la brigade financière dans différents domaines. Deux en particulier ont suscité l'intérêt de la JIRS : le personnel des collectivités, ce qui relève des embauches ou des ressources humaines en général mais aussi l'urbanisme avec le chapitre des permis de construire, un sujet par nature sensible.

Dans un communiqué minimaliste, " le maire-président Stéphane Sbraggia, ses deux cabinets, ainsi que les directions générales de services" ont dit "comprendre la nécessité de faciliter le travail des enquêteurs et se tiennent à leur entière disposition dans le cadre des investigations".

Cette opération inédite intervient après la parution ce samedi dans Le Monde d'un article faisant peser l'ombre du crime organisé sur la mairie d'Ajaccio. Laurent Marcangeli, ancien maire et président des députés Horizons qui devait s'exprimer à l'Assemblée Nationale en tant que député, attend désormais les suites de cette enquête. Une enquête révélée qui ajoute de la confusion, alors que le ministre de l'Intérieur est attendu en Corse jeudi et vendredi.