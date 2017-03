Perrigny-lès-Dijon : 35 chaudières volées sur un chantier

Les ouvriers ont découvert le cambriolage tôt ce lundi matin. 35 chaudières et 33 thermostats ont été dérobés pendant le weekend sur un chantier du nouveau quartier en construction de Perrigny-lès-Dijon.

C'est en arrivant pour travailler ce lundi matin que les ouvriers ont découvert le cambriolage. 35 chaudières et 33 thermostats se sont volatilisés ce weekend. Ils avaient été installés dans les appartements en construction entre le mois d'octobre et la semaine dernière.

Les riverains ont vu arriver les gendarmes tôt ce lundi matin. "Ils ont sonné chez nous, et nous ont demandé si on avait entendu quelque chose ce week-end, apparemment il y a eu un gros cambriolage" raconte une voisine du chantier. D'après le responsable des travaux, les pertes tournent autour de 35 000 euros. Les chaudières et les thermostats n'ont pas été arrachés, ils ont été proprement démontés.

La nouvelle a vite fait le tour du quartier, qui n'est que succession de chantiers. Un chauffagiste d'un chantier voisin n'en revient pas "une trentaine de chaudières, c'est énorme. Il faut au moins un semi-remorque pour emmener tout ça, ça prend du temps, et puis surtout je pense qu'il faut repérer les lieux. A mon avis le secteur va être un peu plus surveillé, et nous on va faire un peu plus attention sur notre chantier."

Une enquête est en cours.