"Personne n'a été drogué, ni violé au Gold" : la gérante de la boite de nuit montilienne dénonce un mensonge

"Personne n'a été drogué ni violé au Gold" : voilà ce qu'assure la responsable de la boîte de nuit de Montélimar. Dans un communiqué de presse, publié lundi 2 mai, le parquet de la Drôme précise qu'une jeune Ardéchoise de 17 ans signale avoir été "possiblement droguéeà son insu par une substance qui aurait été mise dans son verre lors d'une soirée passée au sein de la boite de nuit "Le Gold" courant mars 2022". La jeune victime a porté plainte auprès des gendarmes de Thueyts en Ardèche et une enquête a été ouverte le 8 avril dernier.

Ce n'est pas dans mon établissement. J'ai été montrée du doigt, j'espère par inadvertance

Par téléphone, la gérante de l'établissement ne cache pas son énervement malgré les précautions de langage employées par le parquet qui utilise le conditionnel dans son communiqué. Elle s'insurge et se dit totalement hors de cause : "ce n'est pas dans mon établissement, j'ai été montrée du doigt, j'espère par inadvertance." Et la responsable assure également qu'elle n'a pas été entendue par les gendarmes ardéchois, en charge de l'enquête au début, preuve à ses yeux qu'elle n'est en rien concernée par cette plainte. Elle précise : "j'ai eu la gendarmerie au téléphone, la personne chargée de l'enquête. Moi, je suis hors de cause."

Déclarations de la victime

Le parquet de l'Ardèche s'est dessaisi au profit du parquet de la Drôme car les faits de viol ont bien été commis dans la Drôme. La procureure de la République par intérim, elle, ne retire rien de son communiqué extrêmement prudent, car il est basé sur les déclarations de la jeune victime. Or, cette jeune fille raconte avoir passé un moment de la soirée dans cette boite de nuit, puis en être repartie et avoir ensuite été violée. Elle ne sait pas exactement à quel moment la drogue aurait pu être versée dans son verre.

"C'était tout un groupe d'amis, ils avaient fait l'apéro ensemble" croit savoir la patronne du Gold qui estime donc que la drogue peut avoir été versé dans le verre à un autre moment de la soirée que lors du passage dans sa boite de nuit.